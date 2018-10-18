Panasonic представила устройство, позволяющее сосредоточиться на работе

Токио, , 10:44 — REGNUM Студия Future of Life, являющаяся подразделением компании Panasonic, создала необычное устройство, позволяющее людям, работающим в шумных офисах, меньше отвлекаться от своих задач. Об изобретении 17 октября рассказал портал The Verge.

Согласно замыслу разработчиков, устройство под названием Wear Space ограничивает периферийное зрение человека, приглушает звуки (можно включить музыку) и создаёт «психологическое личное пространство». Отмечается, что при этом человек, одевший его, как бы сообщает другим людям, что он занят и беспокоить его не стоит.

Пока что Wear Space не является официальным продуктом Panasonic, производитель запустил краундфандинговую кампанию, с её помощью он надеется привлечь в проект инвестиции в размере около $133 млн.

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«Когда кто-то носит Wear Space, вы можете ясно видеть, что пользователь хочет сосредоточиться. Мы считаем, что это очень важно», — сказал представитель команды разработчиков Кан Хваянг.

Напомним, компания Panasonic ранее показала прототип Wear Space на выставке South by Southwest, которая ежегодно проходит в США.

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