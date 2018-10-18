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Разработчики смартфонов из ЕС будут платить за лицензию Google Play

Техника

Так компания ответила на штраф Еврокомиссии

Разработчики смартфонов из ЕС будут платить за лицензию Google Play
hurk
Сотовый телефон

Брюссель, 18 октября 2018, 08:34 — REGNUM  Разработчикам смартфонов на платформе Android из Евросоюза придётся платить за лицензию к магазину Google Play. Об этом 17 октября сообщило агентство Bloomberg.

С 29 октября 2018 года покупать лицензию будут вынуждены разработчики из 31 страны. На такой шаг компания пошла из-за штрафа в размере €4,34 млн который на неё в июле 2018 года наложила Еврокомиссия. Отмечается, что производители устройств смогут отказаться от предустановки в системах приложения поиска и браузера Google, при этом они должны будут заплатить за лицензию Google Play.

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Напомним, штраф антимонопольный регулятор наложил на Google по той причине, что в операционную систему Android Google встраивает свой браузер и поисковое приложение. По мнению еврокомиссии, это средство даёт компании возможность доминировать на рынке поисковых систем. На исправление ситуации компании Alphabet (материнская компания Google) было дано 90 дней.

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