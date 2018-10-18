Разработчики смартфонов из ЕС будут платить за лицензию Google Play

Брюссель, , 08:34 — REGNUM Разработчикам смартфонов на платформе Android из Евросоюза придётся платить за лицензию к магазину Google Play. Об этом 17 октября сообщило агентство Bloomberg.

С 29 октября 2018 года покупать лицензию будут вынуждены разработчики из 31 страны. На такой шаг компания пошла из-за штрафа в размере €4,34 млн который на неё в июле 2018 года наложила Еврокомиссия. Отмечается, что производители устройств смогут отказаться от предустановки в системах приложения поиска и браузера Google, при этом они должны будут заплатить за лицензию Google Play.

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Напомним, штраф антимонопольный регулятор наложил на Google по той причине, что в операционную систему Android Google встраивает свой браузер и поисковое приложение. По мнению еврокомиссии, это средство даёт компании возможность доминировать на рынке поисковых систем. На исправление ситуации компании Alphabet (материнская компания Google) было дано 90 дней.

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