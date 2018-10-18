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Павел Дуров раскритиковал мессенджер WhatsApp и соцсеть Facebook

Техника

Основатель Telegram сказал о свободе, которую имеют разработчики его компании

Павел Дуров раскритиковал мессенджер WhatsApp и соцсеть Facebook
Иллюстрация: Tnwcdn.com
Whatsapp

Москва, 18 октября 2018, 08:02 — REGNUM  Павел Дуров, являющийся основателем Telegram, высказал упреки в адрес мессенджера WhatsApp и соцсети Facebook. Он разместил соответствующую публикацию 17 октября на своём Telegram-канале.

Дуров сказал, что в отличие от других компаний создатели Telegram обладают той редкой свободой, которой лишены разработчики похожих сервисов. Он заявил: недавние проблемы WhatsApp с безопасностью связаны с тем, что основатели компании решили продать её. Про Facebook основатель Telegram сказал, что эта компания не выполняет своих обещаний, поскольку ей важнее максимизировать прибыль, чем обслуживать своих пользователей.

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Напомним, ранее ИА REGNUM сообщило о том, что тестировать собственную блокчейн-платформу Telegram Open Network (TON) компания может начать уже осенью 2018 года. Разработчики заявили, что они практически закончили работу над её критически важными компонентами.

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