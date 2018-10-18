Су-57 могут превратить в боевой беспилотник

Москва, , 07:19 — REGNUM Новейший российский истребитель пятого поколения Су-57 может быть превращен в ударный беспилотник. Об этом «Российской газете» рассказал председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности генерал-полковник Виктор Бондарев.

По его словам, Су-57 обладает огромным модернизационным потенциалом. В основу бортового радиоэлектронного оснащения самолета положен принцип открытой архитектуры.

«По сути, истребитель имеет все задатки для превращения в полностью автоматический, беспилотный вариант боевой машины», — сказал Бондарев.

Читайте также: Истребители Су-57 поступят в ВКС по графику госпрограммы вооружений

Что касается не планов на будущее, а текущей ситуации, то истребитель подтвердил все заданные летно-технические характеристики по итогам первого этапа госиспытаний. Более того, самолет опробован в боевой обстановке — образцы новой машины были отправлены на авиабазу Хмеймим в Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, многоцелевой истребитель Су-57 — сверхманевренная машина, предназначенная для уничтожения всех типов летательных аппаратов как в ближнем бою, так и на дальней дистанции. Он способен поразить наземные и надводные объекты противника в условиях противодействия систем ПВО, выполнить воздушную разведку и вывести из строя системы управления вражеской авиацией.

Читайте также: Британские СМИ: Российский Су-57 — это самолет для Третьей мировой войны