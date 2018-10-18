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ВКС России получат еще один полк С-400 и комплексы «Панцирь-С»

Техника

К концу текущего года доля современного вооружения в ВКС РФ должна составить около 70%

ВКС России получат еще один полк С-400 и комплексы «Панцирь-С»
Vitaly V. Kuzmin
ЗРПК «Панцирь-С1»

Москва, 18 октября 2018, 03:15 — REGNUM  Воздушно-космические силы РФ получат еще один полковой комплект зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-400 и три дивизионных комплекта ЗРК «Панцирь-С» согласно гособоронзаказу на 2018 год, сообщает пресс-служба Минобороны России.

В Минобороны подчеркнули, что к концу текущего года доля современного вооружения в ВКС РФ должна составить около 70%.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября пресс-служба Восточного-военного округа (ВВО) сообщила о перевооружении военной части ВКС РФ в Хабаровском крае на ЗРК С-400 «Триумф». Отмечается, что зенитчики освоили новую систему вооружения и уже успешно выполнили электронные пуски ракет.

Читайте ранее в этом сюжете: Воинскую часть в Хабаровском крае обеспечили ЗРС С-400

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Военно-промышленный комплекс
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