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В Германии приняты на вооружение миниатюрные роботы-разведчики. Видео

Техника

Дистанционно управляемый гусеничный разведчик RABE весом 2,5 кг оснащен камерами кругового обзора и системой цифровой радиосвязи

В Германии приняты на вооружение миниатюрные роботы-разведчики. Видео
Thor_Deichmann
Робот

Берлин, 17 октября 2018, 19:55 — REGNUM  Бундесвер получает в свое распоряжение миниатюрных гусеничных роботов-разведчиков системы RABE (Roboter zur Aufklärung, Beobachtung und Erkundung im Orts — und Häuserkampf), сообщает 17 октября официальный YouTube-канал вооруженных сил ФРГ Bundeswehr.

Гусеничный робот для разведки, наблюдения и рекогносцировки в городском бою весит 2,5 кг, несет видеокамеру кругового обзора и оснащен системой цифровой связи с дальностью действия 400 метров. Он преодолевает препятствия, может быть заброшен в окно или на крышу. Прочный водонепроницаемый корпус выдерживает падение с высоты пять метров.

RABE может выполнять свои задачи при температуре от — 19 до +48 градусов Цельсия. Ёмкость аккумуляторов позволяет ему работать в течение шести часов.

Военное ведомство Германии уже закупило 44 роботизированных разведывательных системы RABE и намерено приобрести еще 150 таких аппаратов производства компании Endeavour Global.

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