Мужчина впал в бешенство, узнав стоимость 3D-модели костюма Оптимуса Прайма

Вашингтон, , 16:27 — REGNUM На сервисе Imgur набирает популярность интересная публикация, в которой один предприниматель, занимающийся 3D-печатью, выложил скриншоты переписки с заказчиком.

Мужчина хотел заказать распечатку на 3D-принтере костюма трансформера Оптимуса Прайма. Он хотел подарить этот костюм своему сыну. Но при этом мужчина плохо себе представлял, что такое 3D-моделирование.

Когда скупой отец узнал, что построение 3D-модели для распечатки обойдётся ему в $25 за час, а конечная стоимость изделия составит около $1 тыс., он пришёл в ярость и заявил, что предприниматель является мошенником, ведь материалы для печати стоят достаточно дешево и всё, что ему придётся делать — это сидеть за компьютером.

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Напомним, ранее ИА REGNUM сообщило о том, что пользователи Twitter устроили в соцсети флэшмоб, в рамках которого они стали делиться друг с другом фотографиями нелепых решений в ремонте. Фото распространяются с хэштэгом #MyHomeImprovementFail.

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