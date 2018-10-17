Новая сирийская ПВО сможет «ослепить» самолеты противника

Дамаск, , 15:23 — REGNUM По вопросу модернизации сирийской системы ПВО в средствах массовой информации акцент сделан на поставку ЗРК С-300. Именно на изучении возможностей С-300 сосредоточены ВВС Израиля, Великобритании и США. Однако министром обороны РФ Сергеем Шойгу говорилось и о поставке в САР средств радиоэлектронной борьбы.

Данные системы на территории Сирийской Арабской Республики были размещены давно. И все это время они работали в режиме сбора информации и проводили разведку. С учетом новой задачи — модернизации сирийской ПВО — группировка сил и средств РЭБ на территории Сирии будет значительно усилена.

Если говорить о задаче в целом, о модернизации системы ПВО САР, то применяется проверенный еще со времен СССР подход, предполагается создание классической эшелонированной системы противовоздушной обороны. В нее входит наличие «всевысотного» радиолокационного поля, системы зенитного ракетного огня ближнего и дальнего радиуса действия, непосредственного прикрытия позиций ЗРК. Кроме того, в российских ВС используется и авиаприкрытие — самолеты-перехватчики.

Система разведки и РЭБ увеличит боевой потенциал общей системы ПВО, а комплексная работа данной системы эффективнее в десятки раз. По информации из российского ВПК, в ПВО САР будут включены разведывательно-помеховоогневые комплексы. Они позволят в нужных районах отключить работу РЛС, работу систем связи, навигации и передачи данных вероятного противника. Их применение позволяет постепенно «ослепить» самолет неприятеля. Если данных мер будет недостаточно, и самолет попробует продолжить выполнение своей боевой задачи, то будет подана команда на огневое поражение, и он будет сбит ракетой.

По мнению специалистов российского военно-промышленного комплекса, на данном этапе ВС РФ располагают разработками в сфере РЭБ, которые значительно превосходят зарубежные аналоги. Россия как никогда готова к ведению электронной войны. Наше превосходство вынуждены признать и специалисты стран НАТО. Безнаказанно летать и наносить удары по территории Сирии уже вряд ли получится.

ИА REGNUM ранее сообщало о возможности Дамаска со временем установить над своей суверенной территорией бесполетную зону для авиации стран, находящихся на территории страны без разрешения сирийского правительства.