В РКК Энергия сообщили подробности о спасении экипажа при аварии «Союза»

Москва, , 12:56 — REGNUM Спасение экипажа орбитальной миссии 57/58 после аварии ракеты-носителя «Союз» обеспечили средства аварийного спасения, разработанные еще в советские годы, сообщил на встрече с журналистами заместитель главного конструктора перспективных космических комплексов и систем РКК «Энергия» Игорь Хамиц.

«Система аварийного спасения была разработана еще последователями Королёва (Сергей Королёв — советский учёный, инженер-конструктор) и на протяжении многих лет модернизировалась, — сказал представитель предприятия. — Она спасает экипаж на протяжении всех участков полета, начиная с того момента, когда космонавты занимают места в корабле».

По его словам, возможности этой системы позволяют выполнять автоматический мониторинг на всех этапах полета. Во время недавней аварии эта система сработала в течение десятой доли секунды, и это позволило экипажу благополучно вернуться на Землю.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 октября прошел неудачный запуск ракеты-носителя «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-10». В нем находились российский космонавт Алексей Овчинин и астронавт НАСА Ник Хейг. Спасательная капсула автоматически отделилась от корабля и позднее приземлилась в районе города Джезказган в Казахстане.

В настоящее время на предприятии-изготовителе ракеты, самарском РКЦ Прогресс, работает госкомиссия по расследованию нештатной ситуации.

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