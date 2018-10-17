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Воинскую часть в Хабаровском крае обеспечили ЗРС С-400

Техника

Зенитчики освоили новую ЗРС на одном из полигонов и успешно выполнили электронные пуски ракет

Хабаровск, 17 октября 2018, 12:03 — REGNUM  Воинская часть объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа в Хабаровском крае полностью перевооружена на зенитные ракетные системы С-400 «Триумф». Об этом сообщает 17 октября пресс-служба Восточного военного округа.

Отмечается, что на территории округа перевооружены на С-400 несколько ракетных воинских частей. Зенитчики освоили новую ЗРС на одном из полигонов на западе России и успешно выполнили электронные пуски ракет.

Напомним, отечественная зенитная ракетная система большой и средней дальности С-400 «Триумф» предназначена для уничтожения аэродинамических и баллистических целей, включая самолеты, различные виды ракет, гиперзвуковые цели и постановщики помех.

Дальность обнаружения ЗРС составляет 600 км.

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября Россия и Индия заключили договор о поставке пяти комплексов С-400 на общую сумму $5,43 млрд. США угрожали Индии санкциями, однако в Нью-Дели не отказались от сделки, заявив, что ведут «независимую политику».

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