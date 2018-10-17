Названы сроки начала испытаний десантного корабля «Пётр Моргунов»

Москва, , 11:50 — REGNUM Швартовые испытания большого десантного корабля (БДК) «Пётр Моргунов» должны начаться до 10 декабря 2018 года. Об этом сообщили на калининградском заводе «Янтарь», где строится корабль.

По словам представителя предприятия, готовность корабля на сегодняшний день составляет 82%.

«На сегодняшний день готовность «Петра Моргунова» составляет 82%, до 10 декабря он должен начать швартовые испытания. Сдача корабля заказчику состоится в 2019 году», — цитирует слова источника РИА Новости.

Сообщается, что на БДК в настоящий момент заканчивается монтаж электрооборудования, систем вентиляции и трубопроводов.

Читайте также: Калининградский завод «Янтарь» отчитался о ходе строительства судов

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября «Северная верфь» объявила, что в ноябре 2018 года планируется начать заводские ходовые испытания первого серийного фрегата проекта 22 350, которому присвоено имя «Адмирал Касатонов».

Читайте также: «Северная верфь» готовит к испытаниям фрегат с ракетами «Калибр»