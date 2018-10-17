Хроники душ и пучина отчаяния: подробности Soulcalibur VI и Hand of Fate 2

Токио, , 10:54 — REGNUM Новые трейлеры крупных проектов представили компании Bandai Namco и Defiant Development. В преддверии скорого релиза игры (19 октября) на официальном YouTube-канале компании вышло видео, где демонстрируются доступные игровые режимы в Soulcalibur VI. Разработчики игры Hand of Fate 2, в свою очередь, представили трейлер крупного сюжетного дополнения для игры под названием «Слуга и чудовище», сообщает портал Shazoo.

В новом трейлере Soulcalibur VI показаны доступные игровые режимы. Помимо стандартных для жанра (файтинг) режимов, в игре станут доступны и уникальные решения. Их будущее название — «Хроники душ» и «Весы духа». «Хроники душ» — это сюжетный режим, позволяющий пройти основную кампанию игры за всех представленных персонажей, раскрывая части их уникальной истории.

«Весы духа» — режим, в котором игроку предстоит создать собственного персонажа и пройти несколько сложных боёв, чтобы в финале сразиться с Азвелом, новым героем серии. Релиз Soulcalibur VI ожидается 19 октября на PC, PS4 и Xbox One.

Трейлер Hand of Fate 2 представляет игрокам новое сюжетное дополнение под названием «Слуга и чудовище». Разработчики из компании Defiant Development называют его «самым крупным и амбициозным» дополнением к игре из всех созданных. Благодаря «Слуге и чудовищу», в игре появится новая сюжетная кампания, предметы снаряжения и уникальный спутник.

«Погрузившись в пучину отчаяния, вы заключаете договор со странным новым союзником: ваша кровь в обмен на свободу», — пишут разработчики в синопсисе дополнения.

Дополнение «Слуга и чудовище» доступно на PC, Xbox One и PS4.

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