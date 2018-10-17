Среда, 17 Октября 2018 года
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США запустили военный спутник связи AEHF-4

Техника

Данный тип аппаратов предназначен для обмена информацией между военными, а также для переговоров администрации США

США запустили военный спутник связи AEHF-4
Иллюстрация: Media.defense.gov
Американский спутник связи AEHF-4

Вашингтон, 17 октября 2018, 08:47 — REGNUM  С космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида (США) осуществлен запуск ракеты-носителя Atlas V с военным спутником связи AEHF-4. Трансляция старта велась 16 октября на сайте компании United Launch Alliance (ULA).

Отмечается, что спутник AEHF-4, создание которого обошлось примерно в $1,8 млрд, был размещен в головной части носителя в специальной капсуле, которая отделится от носителя на заданной высоте. Данный тип аппаратов предназначен для создания помехоустойчивых каналов военной связи, используемых Пентагоном и властями США.

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Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября стало известно, что Китай с космодрома Цзюцюань на северо-востоке страны осуществил успешный запуск двух спутников дистанционного зондирования поверхности Земли.

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Американский военный космос
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