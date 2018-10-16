Для атомного ледокола «Урал» готовы оба реактора РИТМ-200

Санкт-Петербург, , 18:51 — REGNUM Последний из необходимых двух реакторов РИТМ-200 отправлен на Балтийский завод, где строится атомный ледокол «Урал», сообщает 16 октября пресс-служба холдинга «Атомэнергомаш».

Реактор изготовлен предприятием ПАО «ЗиО-Подольск», входящим в машиностроительный дивизион холдинга «Атомэнергомаш».

С этого момента госкорпорация «Росатом» выполнила контракт на создание реакторов для всех трех универсальных двухосадочных атомных ледоколов ЛК-60Я проекта 22 220, строящихся в России.

Напомним, атомные ледоколы «Арктика», «Сибирь» и «Урал» оснащаются реакторными установками, каждая из которых состоит из двух реакторов РИТМ-200 тепловой мощностью 175 МВт каждый.

Разработчики проекта отмечают, что такая конструкция, в сочетании с компактностью реакторов, позволит ледоколам ЛК-60Я проекта 22 220 работать как на глубокой воде, так и в речных акваториях, обеспечивая их универсальность.

Как сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге на Балтийском заводе строятся три универсальных двухосадочных атомных ледокола ЛК-60Я проекта 22 220, «Арктика», «Сибирь» и «Урал», способные проводить караваны судов через ледовые поля толщиной до трех метров.

Строящиеся ледоколы, подчеркивает разработчик проекта, будут самыми мощными в мире.

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