«Игры вчерашнего дня» — о поединке истребителей Су-27 и F-15

Москва, , 17:06 — REGNUM Условный воздушный бой, устроенный на Украине между истребителями Су-27 и F-15, не является сенсацией ни в какой степени. По большому счету, это очередное тестирование самолетов воздушного боя советской разработки, считает военный эксперт, редактор ИА REGNUM Сергей Кузьмичёв.

Ранее на YouTube-канале «Военное телевидение Украины» был опубликован ролик с учений «Чистое небо — 2018» («Clear Sky — 2018»), на котором зафиксировано воздушное сражение истребителя Су-27 с F-15C Eagle. Всего в маневрах приняли участие семь украинских Су-27 и шесть американских F-15C Eagle.

Украинские участники этого эксперимента выполнили роль учебного противника, обеспечив более-менее реальное противодействие самолетам ВВС США. Напомню, в США с 1990-х годов действует учебный центр, в котором эксплуатируются советские истребители, вывезенные разными путями из стран Варшавского договора и из бывших советских республик. Поэтому учебный поединок с Су-27 из состава ВВС Украины вряд ли открыл для заокеанских хозяев Киева что-то новое.

Примечательно вот что. «Военное телевидение Украины» достаточно конкретно обрисовало сценарий учебного боя, указав, что он велся на дистанции не более полутора километров. То есть обе стороны были поставлены в ситуацию так называемой «собачьей свалки», где решающее значение имеет маневренность самолета. Все остальные технические характеристики при этом остаются за скобками.

Неудивительно, что при таком сценарии Су-27 показал себя с самой лучшей стороны. Несмотря даже на то, что ВВС Украины пользуются, мягко говоря, не самой свежей модификацией этого истребителя.

Кроме того, стоит напомнить, что Су-27 был разработан в СССР именно как ответ на появление в ВВС США F-15C Eagle. Американский истребитель четвертого поколения начал поступать в войска с 1976 года, а советский ответ — на восемь лет позже.

Так что при создании Су-27 советские авиаконструкторы изначально закладывали в свой самолет более высокие характеристики, справедливо ожидая от американских «коллег» череды модернизаций их детища, а то и разработки еще более эффектного истребителя.

Поэтому то, что было показано на учениях на Украине — не более чем очередная проверка догадок сорокалетней давности, игры вчерашнего дня.

Несмотря на то, что и Су-27 и F-15C остаются в ВВС США и в ВКС России, гипотетический бой между ними вряд ли будет проходить в режиме «собачьей свалки». Научно-технические реалии сегодняшнего дня таковы, что воздушный бой сначала будет проходить по принципу «кто первый обнаружил, тот и выиграл», а потом «кто увернулся от ракеты, тот и уцелел». А это совершенно другие дистанции, которые всё время увеличиваются.

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