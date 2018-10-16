Возрождение Winamp: новая версия популярного плеера появится в 2019 году

Амстердам, , 15:55 — REGNUM В 2019 году произойдёт возрождение легендарного плеера Winamp в качестве all-in-one плеера, в том числе для мобильных платформ. Об этом 15 октября сообщил портал TechCrunch со ссылкой на слова генерального директора компании Radionomy Александра Сабунджана.

В интервью журналистам глава Radionomy рассказал, что новая программа будет обладать всем наследием популярного плеера, но при этом получит новые функции. Она позволит пользователям не только прослушивать аудиофайлы в формате mp3 на собственном компьютере, но и предоставит возможность доступа к облачному сервису, подкастам и потоковым радиостанциям.

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Напомним, впервые программа была выпущена в 1997 году, она быстро стала популярной, особенно после того, как в ней появилась возможность вместо стандартного скина (оболочки интерфейса) установить другие, разработанные сообществом поклонников. Последнее обновление Winamp получил в 2013 году. В 2014 году компания AOL продала права на программу компании Radionomy.

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