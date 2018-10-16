Toyota и Line разработают навигационную систему с искусственным интеллектом

Токио, , 18:25 — REGNUM 15 октября на выставке передовых технологий CEATEC ведущий японский автопроизводитель Toyota Motor и японская компания Line Corporation, владелица самого популярного мессенджера в Японии, объявили о создании навигационного сервиса с искусственным интеллектом. Предполагается, что новый навигатор будет понимать голосовые команды, а также отвечать на них. Система будет встроена в автомобили Toyota и будет доступна уже в середине следующего года.

По информации японского новостного агентства «Киодо Цусин», у системы можно будет спрашивать дорогу до места назначения, а также о наличии пробок и выборе наиболее удачных маршрутов. Кроме этого, будет доступна информация о погоде в пункте назначения и будут доступны сообщения и бесплатные звонки в приложении Line.