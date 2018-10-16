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Тест блокчейн-платформы Telegram может начаться уже осенью 2018 года

Техника

В новой системе будет использоваться новая криптовалюта Gram

Тест блокчейн-платформы Telegram может начаться уже осенью 2018 года
Блокчейн

Москва, 16 октября 2018, 14:43 — REGNUM  Блокчейн-платформа Telegram Open Network (TON) будет запущена в тестовом режиме уже осенью 2018 года. Разработчики заявили, что они закончили работу над почти всеми её критически важными компонентами. Об этом 16 октября сообщили «Ведомости».

В новой системе будет использоваться новая криптовалюта Gram. Создатели платформы заявляют, что по скорости обработки транзакций она будет конкурировать с Visa и Mastercard.

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Напомним, в феврале 2018 года ИА REGNUM сообщило о том, что основатель сервиса Павел Дуров отчитался о первичном привлечении в проект средств в размере $850 млн. Он заявил, что в проект средства инвестировала 81 компания. Впоследствии СМИ сообщали, что ему удалось привлечь в общей сложности $1,7 млрд.

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