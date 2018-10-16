Видео: робот Boston Dynamics танцует лучше некоторых людей

Уолтем, США, , 14:11 — REGNUM Компания Boston Dynamics из США, занимающаяся разработками в области робототехники, выложила в сеть видео, в котором она показала танцевальные способности своего нового творения. Ролик был опубликован 16 октября на официальном YouTube-канале производителя.

Стоит отметить — в видео длительностью около минуты показано, что робот с легкостью может «перетанцевать» многих людей. Под музыку он совершает крайне точные движения.

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Напомним, ранее ИА REGNUM писало о видео, в котором было показано, как робот Boston Dynamics занимается «паркуром». Он смог преодолеть довольно сложное препятствие.

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