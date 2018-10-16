Вторник, 16 Октября 2018 года
16:07:39 МСК

Видео: робот Boston Dynamics танцует лучше некоторых людей

Техника

Компания показала танцевальные возможности машины

Уолтем, США, 16 октября 2018, 14:11 — REGNUM  Компания Boston Dynamics из США, занимающаяся разработками в области робототехники, выложила в сеть видео, в котором она показала танцевальные способности своего нового творения. Ролик был опубликован 16 октября на официальном YouTube-канале производителя.

Стоит отметить — в видео длительностью около минуты показано, что робот с легкостью может «перетанцевать» многих людей. Под музыку он совершает крайне точные движения.

Читайте также: National Interest: США не могут отказаться от разработки роботов-убийц

Напомним, ранее ИА REGNUM писало о видео, в котором было показано, как робот Boston Dynamics занимается «паркуром». Он смог преодолеть довольно сложное препятствие.

Читайте ранее в этом сюжете: Видео: человекоподобный робот научился паркуру

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Робототехника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить