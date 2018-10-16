Скоростной рекорд болида Bloodhound оказался под угрозой

Лондон, , 13:44 — REGNUM Нехватка средств поставила под угрозу мировой рекорд скорости, на который рассчитывают создатели сверхзвукового болида Bloodhound. Об этом сообщает ВВС.

Британская компания Bloodhound Programme Ltd, ведущая проект, передана под внешнее управление. У юридического лица закончились деньги, пояснил представитель управляющей компании FRP Advisory Эндрю Шеридан.

Для завершения проекта Bloodhound необходимо около 25 млн фунтов стерлингов ($33 млн). FRP Advisory ищут потенциального инвестора — компанию или состоятельного человека.

Как сообщало ИА REGNUM, разработчики Bloodhound задумали установить новый мировой рекорд скорости, разогнав автомобиль до 1600 км/час. Для этого суперкар оснастят реактивным двигателем Rolls-Royce EJ200, который используется в истребителях четвертого поколения Eurofighter Typhoon.

В октябре 2017 года Bloodhound командир эскадрильи Королевских ВВС Великобритании Энди Грин разогнал болид до 320 км/ч на взлетной полосе аэропорта Ньюки в Корнуолле. За испытанием наблюдали более 3 тыс. зрителей.

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