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Полёт нового экипажа на МСК запланирован на начало декабря 2018 года

Техника

Ранее сообщалось о планах отправить космонавтов на космическую станцию весной 2019 года

Москва, 16 октября 2018, 12:45 — REGNUM  Новый экипаж отправится к Международной космической станции (МКС) в начале декабря. Об этом заявил исполнительный директор Роскосмоса Сергей Крикалёв.

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«В первых числах декабря полетит следующий экипаж, тот, который планировался», — приводит RT лова Крикалёва.

Исполнительный директор госкорпорации напомнил, что выход в открытый космос для изучения повреждения космического корабля изначально планировался на середину ноября.

Ранее по теме: Роскосмос ускорит запуск нового «Союза» к МКС

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября произошла первая авария в истории современной российской пилотируемой космонавтики. Ракета-носитель «Союз-ФГ» не смогла вывести на околоземную орбиту космический корабль «Союз МС-10». Новому экипажу для Международной космической станции пришлось вернуться на Землю. Российский космонавт Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг благополучно приземлились в степи Казахстана.

Ранее глава государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявлял, что полёт Овечкина и Хейга на МКС планируется на весну 2019 года. В Роскосмосе будут пытаться ускорить отправку нового экипажа на космическую станцию.

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Пилотируемые космические полёты и судьба МКС
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