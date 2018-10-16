Полёт нового экипажа на МСК запланирован на начало декабря 2018 года

Москва, , 12:45 — REGNUM Новый экипаж отправится к Международной космической станции (МКС) в начале декабря. Об этом заявил исполнительный директор Роскосмоса Сергей Крикалёв.

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«В первых числах декабря полетит следующий экипаж, тот, который планировался», — приводит RT лова Крикалёва.

Исполнительный директор госкорпорации напомнил, что выход в открытый космос для изучения повреждения космического корабля изначально планировался на середину ноября.

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Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября произошла первая авария в истории современной российской пилотируемой космонавтики. Ракета-носитель «Союз-ФГ» не смогла вывести на околоземную орбиту космический корабль «Союз МС-10». Новому экипажу для Международной космической станции пришлось вернуться на Землю. Российский космонавт Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг благополучно приземлились в степи Казахстана.

Ранее глава государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявлял, что полёт Овечкина и Хейга на МКС планируется на весну 2019 года. В Роскосмосе будут пытаться ускорить отправку нового экипажа на космическую станцию.

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