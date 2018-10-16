Домашний питомец может стать персонажем в Minecraft

Стокгольм, , 12:07 — REGNUM Разработчики популярной воксельной (кубической) песочницы Minecraft на своём официальном сайте объявили о новом крупном игровом событии — «Конкурсе кошек»: цифровые копии выбранных домашние животные перенесут в виртуальный мир. Пользователи уже начали выкладывать фото своих животных для участия в конкурсе. Отправить заявку можно до 12 ноября включительно.

«Наш прекрасный художник Джаспер Боэстра нарисовал очень много новых текстур для кошек в Minecraft. Но он был слишком ленив/не талантлив, чтобы выбрать лучшую. Здесь в дело вступаете ВЫ», — пишут разработчики в официальном положении конкурса.

Для участия в конкурсе, пользователям нужно выложить фото или видео своего кота (или кошки) в социальные сети: Twitter, Facebook или Instagram с хештегом #Minecraftcatcontest. Тройку победителей выберут общим голосованием в соцсетях. Победителей объявят 19 ноября. Их питомцы станут частью игрового мира Minecraft в ближайшем крупном обновлении.

Пользователи уже начали делиться фотоматериалами со своими питомцами. Только в одной сети Instagram уже числится более 900 заявок.

https://www.instagram.com/p/Bo5u8PZlVep/

https://www.instagram.com/p/Bo9GHsPh4Pa/

Напоминаем, что Minecraft — популярная игра в жанре песочница с элементами выживания. Minecraft стал самой популярной игрой современности на 2018 год, собрав за семь лет существования 91 млн игроков. Проект был портирован на различные игровые платформы и регулярно обновляется.

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