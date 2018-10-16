Минобороны закупит спутниковую связь от «Иридиума»

Москва, , 11:29 — REGNUM Министерство обороны РФ намерено воспользоваться услугами в Международной системе подвижной спутниковой связи «Иридиум». Заявка на предоставление услуг размещена на сайте государственных закупок.

Читайте также: СМИ: Россия создаст новую систему секретной спутниковой связи

Согласно конкурсной документации, начальная (максимальная) цена контракта оставили 3,344 млн рублей. действовать договор начнёт не ранее 1 декабря 2018 года и продлится до 30 ноября 2019 года. Поставщика услуг определят по результатам закрытого аукциона. Средства будут выделяться из федерального бюджета.

Напомним, система спутниковой связи Iridium — единственная система гражданской спутниковой связи, покрывающая 100% поверхности планеты Земля, включая полярные области. Своё название она получила от имени химического элемента иридий, вокруг ядра которого вращается 77 электронов. Именно столько спутников изначально планировалось запустить для работы системы. В настоящее время орбитальная группировка Iridium насчитывает 66 спутников.

Читайте ранее в этом сюжете: Space X запустила 10 спутников Iridium Next на околоземную орбиту