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Минобороны закупит спутниковую связь от «Иридиума»

Техника

Закрытый аукцион уже объявлен

Минобороны закупит спутниковую связь от «Иридиума»
Lilpop,Rau&Loewenstein
Антенна спутниковой связи «Ирридиум»

Москва, 16 октября 2018, 11:29 — REGNUM  Министерство обороны РФ намерено воспользоваться услугами в Международной системе подвижной спутниковой связи «Иридиум». Заявка на предоставление услуг размещена на сайте государственных закупок.

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Согласно конкурсной документации, начальная (максимальная) цена контракта оставили 3,344 млн рублей. действовать договор начнёт не ранее 1 декабря 2018 года и продлится до 30 ноября 2019 года. Поставщика услуг определят по результатам закрытого аукциона. Средства будут выделяться из федерального бюджета.

Напомним, система спутниковой связи Iridiumединственная система гражданской спутниковой связи, покрывающая 100% поверхности планеты Земля, включая полярные области. Своё название она получила от имени химического элемента иридий, вокруг ядра которого вращается 77 электронов. Именно столько спутников изначально планировалось запустить для работы системы. В настоящее время орбитальная группировка Iridium насчитывает 66 спутников.

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Министерство обороны России
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