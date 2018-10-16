В Черниговской области радиус взрывоопасной зоны сократили почти в два раза

Ичня, Украина, , 11:05 — REGNUM Радиус опасной зоны возле арсенала в Черниговской области спасатели сократили с 16 до 10 км, сообщает 16 октября пресс-служба государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Согласно сообщению, спасатели за сутки обработали 11 заявок о местонахождении взрывоопасных предметов и изъяли 277 боеприпасов. Изначальная взрывоопасная зона радиусом 16 км от военных складов была сокращена до 10 км. Отмечается, что всего с начала работ пиротехники обработали 253 заявки и изъяли 2,035 тыс. боеприпасов.

Также без газа в Ичне остаются 1,027 тыс. человек.

Напомним, в ночь на 9 октября возле Ични в арсенале №6 произошел взрыв, за которым последовал пожар. Спасатели эвакуировали из близлежащих населенных пунктов более 10 тыс. человек.