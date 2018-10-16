Двигатель проекта «Кортеж» могут поставить на самолет

Москва, , 11:03 — REGNUM Автомобильный двигатель от проекта «Кортеж» может быть превращен в авиационный. О соответствующих научно-исследовательских работах рассказал генеральный директор Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ) имени Петра Баранова Михаил Гордин.

ЦИАМ и Минпромторг договорились о проведении работ под шифром «Адаптация». Речь идет об исследовании методологии превращения автомобильного двигателя в авиационный.

«Мы берем двигатель от «Кортежа» и делаем из него авиационный. Закончится эта работа созданием демонстратора», — сказал Гордин РИА Новости.

Специалисты должны понять, что именно нужно изменить в автомобильном двигателе, чтобы на нем поднялся в воздух самолет. Себестоимость автомобильных двигателей, которые выпускаются крупынми сериями, существенно ниже. Таким образом, может получиться относительно дешевый авиационный двигатель.

Выбор «Кортежа» Гордин объяснил тем, что это самый современный автомобильный двигатель на сегодняшний день в России. По его оценкам, проект может перейти на стадию опытно-конструкторских работ чере полтора-два года.

Семейство модульных двигателей создано ФГУП НАМИ и Porsche Engineering в рамках проекта автомобилей представительского и высшего класса «Кортеж». Наиболее мощный из моторов — V12 с четырьмя турбинами, непосредственным впрыском топлива и системой изменения фаз газораспределения. Он был впервые представлен на автосалоне в Москве в 2016 году.

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