Почему «заснул» телескоп «Чандра»? NASA установило причину

Вашингтон, , 09:41 — REGNUM Телескоп «Чандра», который на прошедшей неделе перешёл в «спящий» режим, в настоящее время возвращён в штатный режим. Об этом сообщается на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

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Причины произвольного перехода космического аппарата 10 октября в «спящий» режим уже установлены.

«Безопасный режим был вызван сбоем одного из гироскопов «Чандры», который на три секунды нарушил передачу данных, что в свою очередь заставило бортовой компьютер допустить ошибку в расчётах кинетического момента космического корабля. Неверное определение этого показателя активировало переход в «спящий» режим», — пояснили в NASA.

В управлении добавили, что специалисты уже завершили подготовку плана отключения и перевода в резерв сбившегося гироскопа. Исследовательскую работу с помощью телескопа планируется возобновить после настройки конфигурации полёта с помощью корректировки программного обеспечения.

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«Эта задача, как ожидается, будет выполнена к концу текущей недели», — уточнили в NASA.

Напомним, телескоп «Чандра» перешёл в «спящий режим» около 09:55 (16:55 мск) 10 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, космический телескоп «Чандра» был запущен с Земли в 1999 году Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA. Отпущенный ему срок службы — 19 лет — космический аппарат уже превысил на пять лет. В настоящее время он успешно выполняет свою миссию и, как ожидается, будет продолжать заниматься передовой наукой в течение многих лет, заявили в NASA.

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