Перчатка для виртуальной реальности создана в Швейцарии

Берн, , 09:36 — REGNUM Сверхлегкая перчатка, позволяющая манипулировать предметами в виртуальной реальности, создана специалистами Федеральных политехнических школ Лозанны и Цюриха (EPFL и ETH Zurich). Устройство найдет применение не только в игровой сфере, но и в такой области как хирургия, говорится в сообщении на сайте EPFL.

Создатели называют электронную перчатку «крупным шагом вперед» в области технологий для виртуального пространства. Легкое устройство не требует громоздкого экзоскелета, помп и толстых кабелей, отмечает руководитель лаборатории в EPFL Герберт Шеа.

Пользователь, надевший перчатку DextrES, может «коснуться» или «взять» виртуальный объект. Это происходит за счет блокирования металлических пластин, прикрепленных к каждому пальцу перчатки.

Отмечается, что ученым удалось продвинуться в сложном направлении — получении реалистичного ответного сигнала в момент взаимодействия с такими объектами. Разработчики намерены совершенствовать устройство DextrES и адаптировать технологию для других частей тела.

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