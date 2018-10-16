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В Краматорске начали выпускать стволы для артиллерийских установок

Техника

В частности, стволы для самоходной артиллерийской установки «Богдана»

В Краматорске начали выпускать стволы для артиллерийских установок
Ствол пушки

Краматорск, Украина, 16 октября 2018, 09:36 — REGNUM  Украинский «Краматорский завод тяжелого станкостроения» начал выпускать стволы артиллерийских установок, сообщает 15 октября «Украинский военный портал».

Согласно сообщению, изначально завод изготавливал стволы для минометов. Теперь же завод изготовляет нарезной ствол для колесной 155-мм самоходной артиллерийской установки «Богдана». Отмечается, что производство стволов ведется на специальном нарезном станке КЖ 195ФЗ, который может изготовлять стволы калибром от 80 до 205 мм и длиной до 10 тыс. мм.

Напомним, многие вооружения, произведенные на Украине, не выдерживают критики. Так, ранее в ВСУ отмечали, что танки «Булат» не пригодны для использования в бою из-за своего веса.

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Вооруженные силы Украины
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