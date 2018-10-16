Робот София приняла поцелуй украинского журналиста

Киев, , 08:34 — REGNUM Украинский журналист Руслан Сеничкин поцеловал робота Софию в эфире утреннего шоу, получив на то её согласие. Об этом 16 октября сообщает украинский канал «1+1».

После поцелуя Сеничкин отметил, что София показалась ему тёплой. Свои ощущения он назвал «странными» и добавил, что роботу вроде бы было приятно.

Телеведущий напомнил о свидании робота с актером Уиллом Смитом, который поцелуя не получил. Софию сопровождал в студии украинский миллиардер-инвестор Марк Гинзбург.

Как сообщало ИА REGNUM, человекоподобного робота Софию разработали в гонконгской компании Hanson Robotics в 2015 году. Во время интервью в марте 2016 года София утвердительно ответила на вопрос о том, будет ли она уничтожать людей. Позже в телешоу София призналась в желании захватить мир, но добавила, что это лишь шутка.

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