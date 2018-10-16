«АвтоВАЗ» назвал цены на вседорожный хетчбек Lada XRay Cross

Тольятти, Самарская область, , 07:50 — REGNUM «АвтоВАЗ» назвал цены на новый вседорожный хетчбек Lada XRay Cross, автомобиль оснащен двигателем 1,8 л (122 л.с.), механической коробкой передач и предлагается в трех комплектациях — Classic, Comfort и Luxe, сообщает пресс-служба компании.

Так, стать владельцем кроссовера в комплектации Classic можно от 729,9 тыс. рублей. За эту сумму входят две подушки безопасности, сигнализация, система ЭРА-ГЛОНАСС, дисковые задние тормоза, LED ходовые огни и 17-дюймовые диски.

Стоимость Lada XRay Cross в версии Comfort начинается от 809,9 тыс. рублей. В данной комплектации установлена система Lada Ride Select, кондиционер, противотуманные фары, многофункциональный руль, а также электропривод и обогрев наружных зеркал.

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Кроссовер в варианте Luxe предлагается от 859,9 тыс. рублей. В комплектацию входят климат-контроль, подогрев руля, круиз-контроль и ограничитель скорости, датчики дождя и света, противотуманные фары с функцией подсветки поворотов, розетка USB для задних пассажиров и цветовые решения в оформлении интерьера.

Отмечается, что продажи планируется начать до конца 2018 года.

Напомним, кроссовер Lada XRay Cross был запущен в серийное производство 11 октября в Тольятти. «АвтоВАЗ» сообщал, что перед запуском в серийное производство модель прошла полный цикл дорожных и лабораторных тестов.

В испытаниях на надёжность, безопасность, устойчивость и управляемость были задействованы 80 автомобилей. Кроме того, машины проверили на соответствие нормативным требованиям, действующим на территории России.

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