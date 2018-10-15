Китайская баллистическая ПКР может потопить американский авианосец

Пекин, , 18:19 — REGNUM На вооружении Народно-освободительной армии Китая стоит баллистическая противокорабельная ракета DF-21D. «Дунфэн» означает «Восточный ветер».

Наличие данного оружия серьезно беспокоит Пентагон, т.к. попадание одной такой ракеты в американский авианосец гарантированно отправит его на дно.

Тактико-технические характеристики ракеты являются секретными. Однако военным экспертам удалось собрать некоторые из них по разным зарубежным источникам. Основой для разработки данной ПКР послужили предыдущие версии баллистических ракет DF-21 класса «земля-земля».

Возможность создать именно противокорабельную ракету появилась с достижением коэффициента вероятного отклонения от цели в пределах 30 метров. За счет необходимости большего пространства для системы наведения DF-21D уменьшен запас топлива. Поэтому ее дальность полета в пределах от 100 километров до 1450 километров. Предыдущие версии DF-21 имели дальность полета до 2700 километров.

Ракета твердотопливная, двухступенчатая. Ее длина составляет 10−12 метров, диаметр — полтора метра. Стартовый вес — около 14−16 тонн. Эксперты полагают, что старт ракеты «холодный», т. е. ракета выталкивается из транспортно-пускового контейнера пороховым зарядом.

Транспортно-пусковой контейнер ракеты располагается на специальном шасси, у которого пять осей. Это дает возможность переброски ракет в нужный позиционный район и возможность быстрой смены стартовой позиции.

Американские военные эксперты считают, что китайская ракета DF-21D лишает американские авианосные ударные группы возможности подойти к побережью Китая ближе 1500 километров. Таким образом, американская палубная авиация не сможет эффективно действовать над побережьем и в глубине материка. А уничтожить мобильные комплексы DF-21D будет сложно, особенно если они будут защищены ЗРК С-400.