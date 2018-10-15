Истребителям F-35 опять разрешены полеты

Вашингтон, , 18:07 — REGNUM Американская компания Lockheed Martin сделала заявление, что большая часть истребителей F-35 в США и других странах возобновила полеты 14 октября. Lockheed Martin является производителем данного истребителя пятого поколения.

Запрет на эксплуатацию F-35 был сделан Пентагоном на прошлой неделе. Причиной послужили результаты расследования падения F-35B Корпуса морской пехоты США в Южной Каролине в сентябре этого года. Расследование причин катастрофы выявило технический сбой в топливопроводе в двигателе самолета, что привело к аварии.

Была проведена проверка всех двигателей данных боевых машин. В ходе проверки истребители были допущены до полетов либо поставлены на замену топливопровода.

Кроме истребителей F-35 ВВС США, приостанавливались полеты израильских F-35A «Адир», а также F-35 британских ВВС.

В заявлении Lockheed Martin также говорится, что компания работает над решением проблемы. Она также заявила, что этот вопрос не повлияет на выполнение плана поставки самолетов F-35 для минобороны США.