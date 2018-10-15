Обновление Microsoft Windows 10 уничтожило данные множества пользователей

Вашингтон, , 15:12 — REGNUM После установки очередного обновления операционной системы Microsoft Windows 10 многие пользователи обнаружили, что лишились своих файлов, расположенных в папках «Мои документы», «Музыка» и «Изображения». Об этом 15 октября сообщил портал Computerworld.

Отмечается, что некоторые пользователи понесли ещё большие потери, в частности, один из них потерял более 200 Гб данных, которые он собирал на протяжении 23 лет. Согласно имеющейся в сети информации, с подобными проблемами уже сталкивались пользователи Windows, участвовавшие в программе тестирования Windows Insider. Эксперты отмечают: вопрос о том, почему в данном случае компания вовремя не решила проблему остаётся открытым. В итоге Microsoft решила отозвать обновление.

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Напомним, участники программы Windows Insider, обладающие лицензионной копией Windows 10 или Windows Server 2016 получают обновления операционной системы, которые доступны только разработчикам. Компания запустила данный сервис для технически продвинутых пользователей с целью получения обратной связи по специальному каналу.

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