Фанаты против: игра в Black Desert в России начнётся с чистого листа

Сеул, , 16:48 — REGNUM На своём официальном сайте корейская компания — разработчик игры Black Desert Online, Pearl Abyss, сообщила, что займётся собственной локализацией игры, окончив сотрудничество с прошлым партнёром — компанией GameNet. При этом все достижения игроков за долгое время будут утеряны, что не на шутку взбудоражило фанатское сообщество проекта. Обеспокоенные игроки создали петицию о возвращении своих игровых данных.

Совсем недавно, 12 октября, истёк срок лицензионного сопровождения игры Black Desert Online в России и странах СНГ. Локализацией и поддержкой игры занималась компания GameNet. Pearl Abyss пыталась выкупить официальный перевод игры от GameNet, однако переговоры ни к чему не привели, цена показалась разработчикам слишком высокой. Pearl Abyss предстоит перевести более 660 тыс. фраз текста, а также все вышедшие обновления к игре. Кроме того, существующие серверы начнут свою работу заново, потеряв всех игровых персонажей и достижения игроков за 3 года.

«Мы пытались получить право собственности на оперирование игры Black Desert Russia и перенести все игровые данные законным путем, но эти попытки не увенчались успехом. В связи с этим мы вынуждены сообщить вам печальную новость о невозможности переноса игровых данных», — сообщает компания Pearl Abyss.

Игровое сообщество Black Desert Online крайне негативно отреагировало на подобные новости. Игроки не согласились с политикой компании GameNet и создали петицию о передаче игровых данных в Pearl Abyss. На данный момент петицию подписало 3518 человек. Компания Pearl Abyss официально пообещала сообщать о работе над проектом каждую неделю.

«Многие готовы дать согласие на передачу своих игровых данных в компанию Pearl Abyss для того, чтобы вернуть 3 года игры. Я верю в то, что большинство людей будет согласно с моим мнением. Мы хотим вернуть своих персонажей и продолжать дальше осваивать просторы игры Black Desert Online в России», — пишет Алёна Гаврик, автор петиции.

Читайте ранее в этом сюжете: Из грязи в князи и обратно: научно-фантастическую игру Wildstar закрывают