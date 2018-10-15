В Пекине открылась выставка высоких технологий

Пекин, , 13:58 — REGNUM В рамках продолжающегося в Китае быстрого технологического развития особое внимание уделяется интеграции и взаимодействию военного и гражданского секторов промышленности, что является главным направлением открывшейся в Пекине выставке высокотехнологичного оборудования, сообщает 14 октября Синьхуа.

Отмечается, что на форуме представлены более трехсот соответствующих проектов, в рамках которых демонстрируется почти 1,4 тыс. образцов и экспонатов. Между компаниями и предприятиями военного и гражданского секторов уже заключены 154 контракта общей суммой в 2 млрд юаней или 289 млн долларов.

Целью выставки является объединение ресурсов и создание единого военно-гражданского комплекса в высокотехнологичной сфере, что в условиях государственного планирования обеспечит эффективный маневр ресурсами и возможности в интересах обеих сторон интеграционного процесса.