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В Пекине открылась выставка высоких технологий

Техника

Целью является формирование единого военно-гражданского технологического комплекса

Пекин, 15 октября 2018, 13:58 — REGNUM  В рамках продолжающегося в Китае быстрого технологического развития особое внимание уделяется интеграции и взаимодействию военного и гражданского секторов промышленности, что является главным направлением открывшейся в Пекине выставке высокотехнологичного оборудования, сообщает 14 октября Синьхуа.

Отмечается, что на форуме представлены более трехсот соответствующих проектов, в рамках которых демонстрируется почти 1,4 тыс. образцов и экспонатов. Между компаниями и предприятиями военного и гражданского секторов уже заключены 154 контракта общей суммой в 2 млрд юаней или 289 млн долларов.

Целью выставки является объединение ресурсов и создание единого военно-гражданского комплекса в высокотехнологичной сфере, что в условиях государственного планирования обеспечит эффективный маневр ресурсами и возможности в интересах обеих сторон интеграционного процесса.

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Экономика Китая
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