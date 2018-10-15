В России снимают фильм об истории создания советского танка Т-34

Нижний Тагил, Свердловская область, , 13:56 — REGNUM Документальный фильм об истории создания советского танка Т-34 выйдет в начале 2019 года на телеканале Россия, сообщает 15 октября пресс-служба Уралвагонзавода в социальной сети Вконтакте.

«Съемочная группа из пяти человек побывала в мартене, засняла работу танкового конвейера, прошла по конвейеру вагоносборочного цеха, из стен которого в войну выходили легендарные Т-34», — говорится в сообщении.

Во время посещения завода съемочная группа познакомилась с уникальным оборудованием времен Великой Отечественной войны. Отмечается, что станки военных расположены по сей день в нескольких цехах и снабжены информационными табличками с надписью о том, что являются памятниками наук и техники.

T-34 — советский средний танк периода Великой Отечественной войны 1941−1945гг. Он был разработан конструкторским бюро танкового отдела Харьковского завода № 183 под руководством Михаила Кошкина.

Еще во время боев в Финской войне 1939—1940гг этот танк показал большую тактическую подвижность в условиях пересеченной местности, а после испытаний в 1940 году был рекомендован для немедленной постановки на производство. Он стал символом Великой Отечественной, а его последняя модификация Т-34−85 состоит на вооружении некоторых стран и по сей день.

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