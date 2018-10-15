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В Новосибирске прошла конференция по вихревым течениям и аэродинамике

Техника

Специалисты обсудили научные и технологические достижения в области турбулентности

Новосибирск, 15 октября 2018, 13:00 — REGNUM  Четвертая Международная конференция по вихревым течениям и аэродинамике прошла в Институте теплофизики имени С.С. Кутателадзе Сибирского отделения Российской академии наук, сообщает 15 октября пресс-служба Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) им. Н.Е. Жуковского, представители которого приняли участие в мероприятии.

Один из докладов на конференции представил начальник отделения аэроакустики и экологии летательных аппаратов ЦАГИ, профессор Виктор Копьев.

Учёный посвятил свое выступление проблеме генерации шума крупномасштабными вихревыми структурами, которые создаются взрывом на полигоне. Ключевым, по его словам, является то, что на примере вихревого кольца можно исследовать сложные вопросы генерации звука турбулентными течениями.

Отмечается, что основное внимание ученых на состоявшейся конференции было сосредоточено на обсуждении научных и технологических достижений в области вихревой гидро-, аэродинамики и турбулентности. Специалисты обсудили работы в направлениях управления потоком, уменьшения сопротивления, вихревых структур и других.

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