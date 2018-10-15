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В арсенале под Ичней в пять раз уменьшилась интенсивность взрывов

Техника

Новых очагов тления не обнаружено

Ичня, Украина, 15 октября 2018, 12:43 — REGNUM  На территории арсенала №6 в Черниговской области в пять раз уменьшилась интенсивность взрывов, написал 15 октября начальник управления коммуникаций и печати министерства обороны Украины Алексей Чернобай на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, в среднем на военных складах сейчас взрывается один боеприпас в час. Также разведка с воздуха показала, что новых очагов тления в арсенале нет.

Напомним, ранее пиротехники государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) начали обезвреживание 16-километровой зоны вокруг арсенала. На данный момент от боеприпасов очищены все 39 близлежащих населенных пунктов.

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Обнаружение и разминирование снарядов и боеприпасов
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