По сервису PSN рассылается странное сообщение, «вырубающее» PlayStation 4

Вашингтон, , 11:18 — REGNUM Владельцы консолей PlayStation 4 столкнулись со странной проблемой: в почте сервиса PlayStation Network распространяется сообщение, открытие которого приводит к сбою. Об этом 14 октября сообщил портал Mashable.

Сообщение содержит в себе странные символы. После его открытия владельцам PS4 приходится совершить ряд шагов для «оживления» приставки. С такой проблемой столкнулся пользователь форума Reddit Huntstark1, он отметил, что почти всю их команду выкинуло из игры Rainbow Six: Siege во время матча.

Huntstark1 предложил всем владельцам PS4 установить приватный режим получения сообщений. Издание отмечает, что проверить информацию не удалось, однако это было не единственное заявление о существовании подобной проблемы.

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Напомним, ранее ИА REGNUM сообщило о том, что специалисты компании Cisco обнаружили опасный вирус для платформы Android. Приложение, маскирующее себя под Google Play Store способно собирать личные данные пользователей и даже уничтожать информацию на устройстве.

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