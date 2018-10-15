Специалисты Cisco обнаружили крайне опасный для Android вирус

Сан-Хосе, США, , 10:50 — REGNUM Эксперты компании Cisco обнаружили «чрезвычайно мощный» вирус для Android, который маскирует себя под Google Play Store. Об этом 14 октября сообщил британский портал Express.

По мнению специалистов Cisco, данная вредоносная программа проявляет «чрезвычайную гибкость», они отметили, что она действует крайне эффективно. Значок приложения очень похож на значок Google Play Store, однако сама программа называется Google Play Marketplace. Они отметили, что, судя по всему, на данный момент она находится в стадии тестирования, однако всем пользователям Android необходимо знать о её существовании.

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Программа запрашивает множество разрешений, включая разрешение на полный контроль над устройством. Она может не только собирать личную и финансовую информацию владельца смартфона, но и в какой-то момент уничтожить все данные.

Напомним, как ранее сообщило ИА REGNUM, эксперты выявили уязвимость мессенджера WhatsApp, благодаря которой злоумышленники могли получить доступ к учётной записи пользователей. Компания Facebook вскоре после этого заявила, что она смогла оперативно исправить проблему.

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