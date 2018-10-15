Афина, чума и умирающая планета: что ждать от игр Quake Champions и Unholy?

Вашингтон, , 11:04 — REGNUM Сразу две студии разработчика представили трейлеры своих новых проектов на официальных YouTube-каналах. Компания Duality Games поделилась первым трейлером нового стелс-экшена (игровой жанр, основанный на скрытном прохождении) Unholy, релиз которого ожидается в 2019 году. Разработчики из ID Software представили трейлер обновления для Quake Champions, он посвящён новому игровому персонажу — Афине. Обновление уже доступно.

Разработчики из компании Duality Games представили первый трейлер своего нового проекта — Unholy. Действие игры развернется на умирающей планете. Главной героине проекта по имени Сейда придётся столкнуться с чумой, атаками маньяков и невероятных чудовищ. Разработчики сообщили, что игру можно будет проходить как при помощи стелса (полностью скрытно, не контактируя с врагами), так и в стандартном экшен-режиме, убивая врагов. Художественный директор грядущего проекта — Томаш Стржалковски, ранее ответственный за разработку популярных Gears of War, PainKiller и Bulletstorm. Релиз Unholy ожидается в 2019 году.

Компания ID Software представила трейлер нового обновления для онлайн-шутера Quake Champions. Обновление посвящено новому игровому персонажу — Афине, основная способность которой — цепляющийся крюк. Благодаря нему героиня станет самым ловким и мобильным героем в игре. Получить персонажа в игре можно двумя способами: либо купить за реальные деньги, либо подождать, пока сообщество Quake Champions сыграет 1 млн матчей в новом игровом режиме Slipgate Mode до конца месяца — в таком случае все игроки получат Афину бесплатно.

Quake Champions вышла 22 августа 2017 года, также в 2017 году прошёл первый чемпионат мира по этой игре.