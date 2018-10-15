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Спасатели разминировали 24 населенных пункта вокруг арсенала возле Ични

Техника

За сутки было изъято 285 взрывоопасных предметов

Ичня, Украина, 15 октября 2018, 08:26 — REGNUM  Проведено разминирование 24 населенных пунктов за сутки в Черниговской области в районе арсенала №6, сообщает 15 октября пресс-служба государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Согласно сообщению, спасатели продолжают разминирование 16-километровой зоны вокруг военных складов. За сутки были очищены от взрывоопасных предметов села Шилович, Буримка, Гужовка, Городня и другие. В общей сложности с начала работ спасатели разминировали 39 прилежащих к арсеналу населенных пунктов.

Отмечается, что за сутки сотрудники ГСЧС изъяли 285 взрывоопасных предметов, с начала работ — 1,758 тыс. боеприпасов.

Напомним, взрывы в арсенале возле города Ичня начались в ночь на 9 октября. Официальная версия причин взрывов — диверсия, однако эксперты считают, что украинские военные могли таким образом скрыть массовые хищения боеприпасов.

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Обнаружение и разминирование снарядов и боеприпасов
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