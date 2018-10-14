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Китайская компания запатентовала первый литий-кремниевый аккумулятор

Техника

Выпуск новых быстрозаряжающихся аккумуляторов повлечет за собой серьезные изменения на рынке смартфонов

Шэньчжэнь, Китай, 14 октября 2018, 16:36 — REGNUM  Китайская IT-компания Huawei представила первую запатентованную литий-кремниевую батарею, которая позволит обеспечить быструю зарядку мобильных устройств. Об этом сообщает Gadgets 360.

Представители компании сообщили, что им удалось добиться большей мощности и надежности путем замены графитовых анодов на кремниевые.

В Huawei не назвали точных сроков запуска аккумуляторов в коммерческое производство, но заявили, что выпуск новых быстрозаряжающихся аккумуляторов повлечет за собой серьезные изменения на рынке смартфонов.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году совокупная доля продаж смартфонов китайских производителей в России достигла 40% от общего рынка.

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