Китайская компания запатентовала первый литий-кремниевый аккумулятор

Шэньчжэнь, Китай, , 16:36 — REGNUM Китайская IT-компания Huawei представила первую запатентованную литий-кремниевую батарею, которая позволит обеспечить быструю зарядку мобильных устройств. Об этом сообщает Gadgets 360.

Представители компании сообщили, что им удалось добиться большей мощности и надежности путем замены графитовых анодов на кремниевые.

В Huawei не назвали точных сроков запуска аккумуляторов в коммерческое производство, но заявили, что выпуск новых быстрозаряжающихся аккумуляторов повлечет за собой серьезные изменения на рынке смартфонов.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году совокупная доля продаж смартфонов китайских производителей в России достигла 40% от общего рынка.