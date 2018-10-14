КАМАЗы пятого поколения появятся ещё до конца текущего года

Набережные Челны, Татария, , 15:59 — REGNUM Пятое поколение грузовых автомобилей КАМАЗ будет выпущено ещё до конца текущего года, рассказал 14 октября генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин в интервью гендиректору АО «ТАТМЕДИА» Андрею Кузьмину.

По словам Когогина сначала речь пойдет о первой партии в 40 машин, которые будут направлены в транспортные компании «КАМАЗа» и ещё нескольким крупным грузоперевозчикам «чтобы получить обратную связь».

При этом генеральный директор предприятия отметил, что в настоящее время «КАМАЗ» делает ставку на автомобили 4-го поколения как главный фактор для роста компании на рынке.

«Сейчас мы выпускаем машины с узкой кабиной 2,3 метра и забрали 95 процентов рынка машин с узкими кабинами, показали очень большой рост. Но более комфортные условия и продвинутая техника — это 5-е поколение, это произойдет уже в 2019 году. Мы спроектировали машины, разработали несколько моделей и приступаем к их выпуску», — рассказал Сергей Когогин.

Главное отличие грузовиков 5-го поколения — новая кабина К-5, при создании которой была сделана ставка на эргономику и комфорт. В ней приборная панель и органы управления будут расположены на расстоянии вытянутой руки, удобное сидение с большими вариациями регулировок и бортовая инфосистема с 10-дюймовым сенсорным дисплеем. О стоимости грузовых автомобилей КАМАЗ нового поколения будет рассказано после их официальной презентации.