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Компания Tesla выпустила 100 тысяч электромобилей Tesla Model 3

Техника

На сегодняшний день у Tesla есть предзаказ на 450 тысяч электромобилей Tesla Model 3

Пало-Альто, США, 14 октября 2018, 15:32 — REGNUM  О том, что компания Tesla преодолела ещё один важный рубеж и выпустила 100 тысяч электромобилей Tesla Model 3, говорится 14 октября в сообщении пресс-службы компании.

При этом, как подчеркивает пресс-служба Tesla, более половины этого объема электромобилей (53 239 экземпляров) выпущено в последнем квартале. Такой интенсивный подход позволил Tesla довести производственную мощность до 5000 электромобилей в неделю, что в 100 раз больше, чем в начале года.

Отметим, на сегодняшний день у Tesla есть предзаказ на 450 тысяч электромобилей Tesla Model 3, ввиду этого обстоятельства компания планирует и дальше наращивать свои объемы производства

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