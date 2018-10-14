Компания Tesla выпустила 100 тысяч электромобилей Tesla Model 3

Пало-Альто, США, , 15:32 — REGNUM О том, что компания Tesla преодолела ещё один важный рубеж и выпустила 100 тысяч электромобилей Tesla Model 3, говорится 14 октября в сообщении пресс-службы компании.

При этом, как подчеркивает пресс-служба Tesla, более половины этого объема электромобилей (53 239 экземпляров) выпущено в последнем квартале. Такой интенсивный подход позволил Tesla довести производственную мощность до 5000 электромобилей в неделю, что в 100 раз больше, чем в начале года.

Отметим, на сегодняшний день у Tesla есть предзаказ на 450 тысяч электромобилей Tesla Model 3, ввиду этого обстоятельства компания планирует и дальше наращивать свои объемы производства