В Facebook делают ставку на технологии виртуальной реальности

Берлин, , 13:37 — REGNUM Технологии виртуальной и дополненной реальности позволят Facebook привлечь миллиард пользователей, заявил вице-президент компании Эндрю Босворт в интервью Die Welt.

Эндрю Босворт заявил, что развитие технологий виртуальной и дополненной реальности повлияет на общество столь же сильно, как и появление персональных компьютеров. В Facebook рассчитывают, что в обозримом будущем технологиями виртуальной реальности будут пользоваться более миллиарда человек.

Представитель компании убежден, что развитие очков виртуальной реальности приведет к тому, что исчезнут все прочие мобильные устройства.

«Представьте, что все дисплеи, которые вас окружают, существуют не в физическом мире, а в мире дополненной реальности. Не останется ни смартфонов, ни часов. Это будет драматическим изменением, и мы убеждены, что это произойдет», — такую картину будущего описал Босворт.

Босворт сообщил, что очки виртуальной и дополненной реальности наделят людей «суперсилой». Например, пользователь таких очков сможет увеличить изображение, чтобы быстрее разглядеть номер подъезжающего автобуса.

Журналист Welt предположил, что компания займется разработкой имплантов, однако представитель Facebook заверил, что они не собираются делать из людей киборгов и занимаются только внешними устройствами.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре компания Facebook представила шлем виртуальной реальности Oculus Quest. Устройство, использующееся для игр в виртуальной реальности, поступит в продажу весной 2019 года.