Ford представил технологию, которая сможет заменить светофоры

Кёльн, Германия, , 11:32 — REGNUM Американская компания Ford представила технологию электронной связи между автомобилями, которая позволит безопаснее проезжать перекрестки, а в будущем сможет заменить светофоры. Об этом сообщает пресс-служба европейского отделения компании.

Новая разработка представляет собой систему электронной коммуникации, связывающей все транспортные средства. При приближении к перекресткам система получает данные о траектории движения ближайших автомобилей, после чего рассчитывает оптимальную скорость движения.

Эксперты считают, что использование этой системы не только позволит автомобилям безопасно проходить перекрестки, но и поможет избежать появления транспортных заторов. В пресс-службе отметили, что система уже тестируется в городе Милтон-Кинс, расположенном на юго-востоке Великобритании.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре японская компания Honda представила новую систему безопасности для автомобилистов, которая использует информацию с уличных видеокамер для предупреждения водителей о потенциальной опасности на дороге.