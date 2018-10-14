Duracell выпустила батарейки для телефонов

Нью-Дели, , 09:35 — REGNUM Компания Duracell выпустила на индийский рынок внешние аккумуляторы для мобильных устройств в виде обычных батареек. Об этом сообщает GizmoChina.

Американская компания представила новую линейку внешних аккумуляторов для мобильных устройств (power bank). Аккумуляторы выполнены в виде обычных гальванических элементов питания АА, которые называют «пальчиковыми батарейками».

Представлены аккумуляторы разной мощности: от 3,350 до 10,050 миллиампер-час. Пока «батареечные» аккумуляторы продаются только в Индии.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2018 года в Даляньском институте химической физики при Китайской академии наук разработали литий-ионные микроконденсаторы, которые сохраняют почти 99% начальной емкости после 6 тысяч циклов перезарядки.