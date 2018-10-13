General Electric начала заключительный этап испытаний двигателя для Boeing

Вашингтон, , 15:25 — REGNUM Опытный образец нового турбовентиляторного реактивного двигателя GE9X подготовлен к заключительному этапу сертификационных летных испытаний, сообщает Aviation Week.

Американская компания General Electric подготовила опытный образец двигателя GE9X к заключительному этапу испытаний. Летные испытания на летающей лаборатории Boeing 747−400 начнутся в ноябре 2018 года и продлятся до весны 2019.

Двигатель GE9X разрабатывается для новой серии пассажирского самолета дальнего действия Boeing 777X. Разработка Boeing 777X была начата в 2013 году, первый полет запланирован на март 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2017 года General Electric провела испытания авиационного двигателя, значительная часть которого была создана по технологии 3D-печати. Использование этой технологии позволило уменьшить вес двигателя и сократить количество блоков до 12 (число деталей в авиационном двигателе той же мощности, изготовленном по классической технологии, составляет 855).