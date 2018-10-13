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General Electric начала заключительный этап испытаний двигателя для Boeing

Техника

Двигатель GE9X разрабатывается для новой серии пассажирского самолета дальнего действия Boeing 777X

General Electric начала заключительный этап испытаний двигателя для Boeing
flymaster
Логотип General Electric

Вашингтон, 13 октября 2018, 15:25 — REGNUM  Опытный образец нового турбовентиляторного реактивного двигателя GE9X подготовлен к заключительному этапу сертификационных летных испытаний, сообщает Aviation Week.

Американская компания General Electric подготовила опытный образец двигателя GE9X к заключительному этапу испытаний. Летные испытания на летающей лаборатории Boeing 747−400 начнутся в ноябре 2018 года и продлятся до весны 2019.

Двигатель GE9X разрабатывается для новой серии пассажирского самолета дальнего действия Boeing 777X. Разработка Boeing 777X была начата в 2013 году, первый полет запланирован на март 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2017 года General Electric провела испытания авиационного двигателя, значительная часть которого была создана по технологии 3D-печати. Использование этой технологии позволило уменьшить вес двигателя и сократить количество блоков до 12 (число деталей в авиационном двигателе той же мощности, изготовленном по классической технологии, составляет 855).

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