УАЗ возобновляет работу над проектом кроссовера 3170

Ульяновск, , 13:59 — REGNUM Компания УАЗ возобновляет работы над проектом кроссовера 3170, прекращенные два года назад. Об этом 13 октября сообщает Car.ru.

Образец дизайна проекта 3170 создали в итальянском ателье Pininfarina, однако по сообщению представителей УАЗа он будет только частично воссоздан в новинке.

Главными особенностями будущего автомобиля должны стать независимая подвеска каждого колеса, продольно установленный двигатель и несущий кузов. По сообщению портала, на данный момент завершена разработка и передача УАЗу документов на производство переднего и заднего моста, причем выполненных в оребренных алюминиевых картерах.

Двигателем для проекта 3170 станет усиленный 2,3-литровый двигатель мощностью 170 лошадиных сил.

Отметим, два года назад работы по проекту кроссовера 3170 были прекращены по причине недостатка финансирования.